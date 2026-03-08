График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

08 марта, 15:58

Политика
Главная / Новости /

NYT: США потратили 6 млрд долларов за неделю конфликта с Ираном

США потратили 6 млрд долларов за неделю конфликта с Ираном – СМИ

Фото: Getty Images/Spencer Platt

За первую неделю конфликта с Ираном США потратили около 6 миллиардов долларов, сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, Пентагон уже уведомил Конгресс о расходах. Основная сумма – 4 миллиарда – ушла на боеприпасы, главным образом для перехвата иранских ракет.

Ожидается, что администрация запросит дополнительные средства на продолжение операции, отметила газета.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и американским военным базам, расположенным в регионе.

В ходе операции погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке провоцирует экономические и политические последствия. По его словам, на фоне конфликтов в мире появляется впечатление конца света.

Нейросеть предложила несколько сценариев для развития конфликта на Ближнем Востоке

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

