Собянин рассказал о самых интересных городских проектах с применением ИИ

Сергей Собянин рассказал о внедрении свыше 20 новых проектов с использованием искусственного интеллекта в 2025 году. Его слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.

По его словам, ИИ активно применяется в медицине, транспорте, образовании и градостроительстве.

В медицинской сфере столичные врачи используют более 60 ИИ‑сервисов для диагностики по 43 направлениям. В 2025 году появились два новых сервиса для выявления множественных переломов, а также ИИ‑сервис саммаризации данных электронной медицинской карты, подготовивший уже более 17 миллионов сводок для врачей.

Кроме того, пациенты с помощью ИИ-ассистента Алисы внесли в ЭМК более 100 тысяч записей о состоянии здоровья и управляют записями на прием к врачу.

В тоже время в транспорте работают около десяти сервисов с ИИ. В 2025 году был запущен первый в мире беспилотный трамвай, который перевез свыше 60 тысяч пассажиров.

К 2030 году планируется внедрить около двух третей беспилотного трамвайного парка и первую линию метро с автономным движением. Также в 2026 году ожидается запуск оплаты проезда по биометрии на всех станциях МЦД и в наземном транспорте.

В образовании появился ИИ-чат-бот МЭШ, который помог педагогам более 26 тысяч раз. Кроме того, тестировались сервисы "Генеративное проектирование" для архитектурных решений и "Квартирография", повышающая эффективность использования помещений до 45%.

Собянин подчеркнул, что внедрение ИИ направлено на повышение качества услуг и удобства москвичей во всех сферах городской жизни.

Ранее Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Российский лидер отметил, что они уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.