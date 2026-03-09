Форма поиска по сайту

09 марта, 09:23

Спорт

Россия заявила 15 гимнасток на чемпионат Европы в Болгарии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские гимнастки планируют выступить максимально возможным составом на чемпионате и первенстве Европы по художественной гимнастике, которые пройдут в болгарской Варне с 27 по 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Участие подтвердили спортсменки из 14 стран, включая Россию и Белоруссию. До 27 апреля национальные федерации должны подать пофамильные списки участниц.

На взрослый чемпионат Европы заявлено 10 гимнасток из РФ. 6 из них выступят в групповых упражнениях, 4 – в личном первенстве (3 основных и 1 запасная). Юниорки поборются за медали только в личном первенстве, на которое заявлены 5 гимнасток из РФ (4 основных и 1 запасная).

Последний раз российские и белорусские спортсменки участвовали в чемпионате Европы по художественной гимнастике в 2021 году. Соревнования также проходили в болгарской Варне. Тогда сборная России во взрослой и юниорской категориях завоевала 9 золотых наград из 12 возможных.

Ранее Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустила молодежные сборные РФ до участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Российские спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны.

