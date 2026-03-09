09 марта, 08:41Политика
ВС РФ двумя ракетами уничтожили установку РСЗО MLRS в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия атаковала двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Пусковая установка находилась в районе населенного пункта Молодовая. В результате удара она была уничтожена. Также, как сообщает ведомство, была поражена обеспечивающая данное оборудование автомобильная техника.
Помимо этого, российским войскам удалось ликвидировать до 10 украинских военных в Харьковской области.
Ранее российские военные ударом дрона "Герань" поразили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнили в оборонном ведомстве, удар по вражеской технике был нанесен на вертолетной площадке в районе населенного пункта Михайловка.
