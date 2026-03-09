Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 04:47

Общество

В России утвердят жесткий ГОСТ для энергетических напитков

Фото: depositphotos/heromen30

Росстандарт завершил разработку обновленного межгосударственного стандарта на тонизирующие напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Новые правила вступят в силу с января 2027 года. Главная цель стандарта – введение жестких требований к составу энергетиков для защиты здоровья потребителей и создания прозрачных условий для производителей.

Ключевым нововведением станет ограничение содержания тонизирующих компонентов. Суммарная доля всех стимулирующих веществ (исключая кофеин) в одной банке не должна превышать половины от максимальной суточной нормы потребления.

Помимо этого, стандарт ужесточает нормы по содержанию сахара. Если ранее для энергетиков требовалось не менее 10% сухих веществ (в основном углеводов), то теперь для тонизирующих напитков установлен потолок – не более 10%. Производители, выпускающие продукт с низким содержанием сахара, но с тонизирующими добавками, больше не смогут маркировать его как "энергетический".

В документ также включен расширенный перечень разрешенных природных адаптогенов, среди которых родиола, элеутерококк, женьшень и лимонник. Эти растения содержат комплексы активных веществ, мягко стимулирующих нервную систему.

Также отмечается, что введение ГОСТа планировалось с 1 января 2025 года, но срок был перенесен на 1 января 2027-го. В Росстандарте не исключают возможности дальнейшего переноса, отметив, что действующий национальный стандарт пока полностью справляется с регулированием отрасли.

Ранее стало известно, что в России могут начать продавать энергетики по биометрии. В заявлении Минцифры РФ отмечается, что изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.

Читайте также


общество

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика