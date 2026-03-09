В России утвердят жесткий ГОСТ для энергетических напитков

Фото: depositphotos/heromen30

Росстандарт завершил разработку обновленного межгосударственного стандарта на тонизирующие напитки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

Новые правила вступят в силу с января 2027 года. Главная цель стандарта – введение жестких требований к составу энергетиков для защиты здоровья потребителей и создания прозрачных условий для производителей.

Ключевым нововведением станет ограничение содержания тонизирующих компонентов. Суммарная доля всех стимулирующих веществ (исключая кофеин) в одной банке не должна превышать половины от максимальной суточной нормы потребления.

Помимо этого, стандарт ужесточает нормы по содержанию сахара. Если ранее для энергетиков требовалось не менее 10% сухих веществ (в основном углеводов), то теперь для тонизирующих напитков установлен потолок – не более 10%. Производители, выпускающие продукт с низким содержанием сахара, но с тонизирующими добавками, больше не смогут маркировать его как "энергетический".

В документ также включен расширенный перечень разрешенных природных адаптогенов, среди которых родиола, элеутерококк, женьшень и лимонник. Эти растения содержат комплексы активных веществ, мягко стимулирующих нервную систему.

Также отмечается, что введение ГОСТа планировалось с 1 января 2025 года, но срок был перенесен на 1 января 2027-го. В Росстандарте не исключают возможности дальнейшего переноса, отметив, что действующий национальный стандарт пока полностью справляется с регулированием отрасли.

Ранее стало известно, что в России могут начать продавать энергетики по биометрии. В заявлении Минцифры РФ отмечается, что изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.