Диетолог Саволюк: злоупотребление чаем матча ведет к снижению плотности костей

Пользователи соцсетей все чаще делятся историями о том, как начали лысеть после частого употребления чая матча. Действительно ли из-за него можно потерять волосы и какие еще популярные напитки могут навредить здоровью, разбиралась Москва 24.

Опасное чаепитие?

В американских соцсетях появляется все больше историй, в которых пользователи рассказывают, что были госпитализированы после активного употребления чая матча.

Те, кто пили напиток каждый день, якобы оказывались в результате в больнице в тяжелом состоянии. Пострадавшие снимают ролики на больничных кроватях и демонстрируют множество синяков от капельниц, под которыми им приходилось лежать, чтобы прийти в себя.

По их словам, матча провоцировал у них сердечные приступы, бессонницу, дефицит железа и выпадение волос.

Как объяснила Москве 24 врач-диетолог, терапевт Антонина Саволюк, матча – фактически порошок качественного зеленого чая. Сам по себе он очень полезен, содержит много антиоксидантов, каротиноидов, предшественников витамина А и микроэлементов.

"Однако напиток обладает сильным тонизирующим эффектом, потому что содержит танины и кофеин. Поэтому больше 10 граммов порошка в день я бы пить не рекомендовала. И лучше делать это в первой половине дня", – отметила она.



Антонина Саволюк врач-диетолог, терапевт Напрямую связать употребление матчи с выпадением волос нельзя. Однако надо учитывать, что в напитке достаточно много фтора, поэтому, если выпивать по 5–7 чашек в день, можно сильно превысить дневную суточную норму этого элемента. А он в первую очередь влияет на усвоение и обмен кальция, разрушает зубы и снижает плотность костей.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова отметила в беседе с Москвой 24, что на данный момент нет научно обоснованных данных, которые бы прямо связывали регулярное употребление матчи с выпадением волос.

Возможно, дело не в самом чае, а в том, что продукт некачественный и содержит какие-либо вредные примеси, также предположила эксперт.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Плюс употребление матчи в больших количествах, а это более 1–2 чашек в день, потенциально может усугубить уже существующий дефицит железа из-за высокого содержания танинов, ухудшающих усвоение микроэлемента. Это теоретически может способствовать развитию анемии и ее симптомов, среди которых ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос.

"Стоит также учитывать, что матча, как и любые другие кофеинсодержащие напитки, при употреблении в больших количествах может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение, особенно у чувствительных к кофеину", – подчеркнула Русакова.

В целом же качественный натуральный чай матча отличается высоким содержанием антиоксидантов и в норме может, например, улучшать мозговую активность и помогать в детоксикации организма, заключила диетолог.

Напиток замедленного действия

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева отметила, что также опасным для организма может быть фруктовый сок. Многим он кажется безобидным, но даже если он 100-процентный, пить его нужно с осторожностью, предупредила она.



Ирина Писарева Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Натуральный сок – это, по сути, вода с сахаром – фруктозой, и без клетчатки, как в цельном фрукте, которая замедляет ее усвоение. Для примера, стакан апельсинового сока может содержать столько же сахара, сколько стакан сладкой газировки.

Поэтому в день взрослым не стоит выпивать больше 150–200 миллилитров свежевыжатого сока, а детям – 150 миллилитров. Хотя лучше вовсе просто съесть фрукт, отметила диетолог.

Злоупотребление соками приводит к резким скачкам инсулина, что со временем может способствовать развитию инсулинорезистентности и отложению висцерального жира в области живота. Кроме того, идет повышенная нагрузка на печень, так как перерабатывается большое количество фруктозы. К тому же из-за кислот и сахаров может разрушаться зубная эмаль, предупредила Писарева.

С осторожностью следует употреблять и газированные напитки. В них очень много сахара – больше десяти кусков на стакан. В свою очередь, в диетические лимонады добавляют искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза. Они усиливают тягу к углеводам и нарушают работу вкусовых рецепторов, пояснила специалист.



Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Злоупотребление приводит к ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету второго типа, остеопорозу. Также в некоторых сладких газировках содержится фосфорная кислота, нарушающая усвоение кальция, вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, может приводить к вздутию, нарушению микрофлоры и разрушать зубную эмаль.

В идеале такие напитки надо исключить из рациона совсем, а если и пить, то не чаще одного-двух раз в месяц, отметила врач.

"Также следует упомянуть изотоники – сладкие спортивные напитки. Надо понимать, что они созданы для спортсменов, испытывающих длительные интенсивные нагрузки. Если употреблять их при сидячем образе жизни, это приведет к быстрому набору веса", – подчеркнула диетолог.

Также умеренно следует употреблять кофе, считает Писарева.

"Кофеин – это психоактивное вещество и стимулятор, который по-разному действует на человека. Злоупотребление, а это больше 400 миллиграммов кофеина в день (2–3 чашки), может привести к тревожности, нервозности, бессоннице, повышению артериального давления и обезвоживанию", – пояснила эксперт.

К тому же кофе вымывает кальций и раздражает слизистую желудка, если пить его на голодный желудок. В итоге могут начаться проблемы с ЖКТ и даже развиться гастрит, добавила врач.