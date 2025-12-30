Депутат Свинцов: домашний интернет в РФ будет работать без сбоев в новогодние праздники

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi будут работать без перебоев в новогодние праздники во всех регионах России. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, каких-либо ограничений в домашнем интернете совершенно не требуется. Все желающие позвонить своим близким по видеозвонку или отправить им поздравление смогут сделать это без проблем из дома.

"Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было", – цитирует парламентария ТАСС.

Вместе с тем Свинцов заявлял, что мобильный интернет по соображениям безопасности могут ограничить в России в новогоднюю ночь. Депутат отметил, что ограничения могут ввести в любой день, так как это "сегодняшние реалии".

Ранее Минцифры расширило "белый список" онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений работы мобильного интернета. Например, в него были включены сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка" и другие.