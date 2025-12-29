Мобильный интернет могут ограничить в России в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильный интернет по соображениям безопасности могут ограничить в России в любую ночь, в том числе новогоднюю. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, ограничения могут ввести в любой день, так как это "сегодняшние реалии". При этом отключения мобильного интернета могут иметь и положительный эффект, считает он.

"Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить – зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте", – сказал парламентарий.

Свинцов отметил, что меры безопасности будут приниматься, если Минобороны России определит, что Украина в очередной раз направила беспилотники в сторону российских городов. При этом он напомнил, что ограничения мобильного интернета являются компетенцией региональных властей.

"Это нормальная практика. Главная задача – это обеспечить безопасность наших граждан", – добавил он.

В Кремле считают полностью оправданными отключения мобильного интернета для борьбы с атаками вражеских дронов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы.