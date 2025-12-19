Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:36

Технологии

Путин объяснил отключение интернета безопасностью при налетах БПЛА

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Отключение интернета в приграничных регионах России необходимо, чтобы уберечь жителей от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе прямой линии заявил Владимир Путин.

Президенту поступил вопрос о работе важных сервисов, в частности по контролю за перемещением и здоровьем детей, в условиях ограничения интернета.

"Понятно, когда выключается интернет, то тогда родителям трудно контролировать, что же происходит с ребенком. И, конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов", – сказал глава государства.

Ранее российские операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В числе причин называлась необходимость обеспечения мер безопасности.

При этом граждане могут пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России даже при отсутствии интернета.

В свою очередь, Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на то, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы.

Эксперты предупредили о возможном замедлении интернета в России

технологии

