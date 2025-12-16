Форма поиска по сайту

16 декабря, 11:27

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о перебоях с мобильным интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Санкт-Петербурге может нестабильно работать мобильный интернет в связи с угрозой БПЛА, заявила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Нестабильная работа интернета может возникнуть и в Ленинградской области, сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Это также связано с опасностью БПЛА.

Мобильный интернет в Санкт-Петербурге отключают на вышках сотовой связи в целях безопасности, рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Сотовые операторы могут отключить его по разным причинам.

Ранее российские операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

Гражданам напомнили, что они смогут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

