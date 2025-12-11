Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбои в работе интернета произошли в Санкт-Петербурге. Число жалоб превысило 1 тысячу, следует из данных сервиса Downdetector.

Основное количество сообщений начало поступать с 07:45 по московскому времени. Сбои достигли пика в 12:45.

По данным 78.ru, в основном у горожан не прогружаются банковские приложения и с перебоями работает мессенджер Telegram.

Ранее российские операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

Гражданам напомнили, что они смогут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

