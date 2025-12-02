Сбой произошел в работе ChatGPT

Фото: ТАСС/Zuma

Массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT вечером 2 декабря по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жаловались, что не могли отправить в чат-бот фотографии, документы, а также обычные сообщения. Отмечается, что сбой фиксировался на протяжении примерно 40 минут, после чего ChatGPT возобновил работу.

Проблемы были также зафиксированы на серверах самой компании-разработчика ChatGPT OpenAI. Помимо этого, нарушения коснулись работы чат-бота Gemini от корпорации Google.

Ранее сообщалось, что ChatGPT больше не сможет давать юридические и медицинские советы. Компания OpenAI обновила политику использования. Кроме того, пользователи не смогут применять чат-бот для распознавания лиц без согласия самого субъекта.

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. Он подчеркнул, что разработчики будут получать доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.