Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 23:53

Технологии

Сбой произошел в работе ChatGPT

Фото: ТАСС/Zuma

Массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT вечером 2 декабря по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жаловались, что не могли отправить в чат-бот фотографии, документы, а также обычные сообщения. Отмечается, что сбой фиксировался на протяжении примерно 40 минут, после чего ChatGPT возобновил работу.

Проблемы были также зафиксированы на серверах самой компании-разработчика ChatGPT OpenAI. Помимо этого, нарушения коснулись работы чат-бота Gemini от корпорации Google.

Ранее сообщалось, что ChatGPT больше не сможет давать юридические и медицинские советы. Компания OpenAI обновила политику использования. Кроме того, пользователи не смогут применять чат-бот для распознавания лиц без согласия самого субъекта.

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon. Он подчеркнул, что разработчики будут получать доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon.

Пользователи ChatGPT стали доверять его советам без критического анализа

Читайте также


технологии

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика