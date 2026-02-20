Пожар в автосервисе в центре Москвы ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар в здании автосервиса в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Там добавили, что дознаватели МЧС займутся установлением причин ЧП.

Здание автосервиса на улице Новая Переведеновская, дом 3, в Москве загорелось утром 20 февраля. Огонь охватил 500 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 67 человек и 18 единиц техники.

До этого пожар произошел в офисном здании на севере Москвы. Сотрудники МЧС спасли из помещений 16 человек. Огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

