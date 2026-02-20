Пожар в автосервисе произошел в центре Москвы

Фото: МАХ/"МЧС Москвы"

Пожар произошел в здании автосервиса на улице Новой Переведеновской, доме 3, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Главного управления МЧС РФ.

По предварительной информации, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 67 человек и 18 единиц техники.

В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее пожар возник в офисном здании на севере Москвы. Сотрудники МЧС спасли из помещений 16 человек. Огонь был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.