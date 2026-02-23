Форма поиска по сайту

Новости

23 февраля, 05:44

Политика

В ОП предупредили об уязвимости Telegram при использовании VPN

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Использование мессенджера Telegram с применением VPN создает серьезные угрозы для безопасности личной информации и персональных данных россиян. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, VPN-сервисы в сочетании с мессенджером делают переписку пользователей фактически "открытой книгой", доступной для перехвата. Это ставит под удар не только частную жизнь, но и коммерческую тайну, а также может привести к распространению порочащих сведений.

Машаров напомнил, что администрация Telegram игнорирует требования российского законодательства. Кроме того, он обратил внимание на активизацию рекламы нелегальных онлайн-казино и букмекеров в мессенджере, средства от которых, по его данным, могут идти на поддержку ВСУ.

Эксперт призвал граждан соблюдать осторожность при передаче чувствительных данных в Telegram и рассмотреть возможность перехода на отечественные аналоги, которые гарантируют безопасность коммуникаций.

Ранее СМИ сообщили, что Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля 2026 года. Отмечается, что приложение не будет загружаться через мобильные сети и стационарные точки доступа в интернет.

При этом в самом РКН пока официально не подтверждали эту информацию.

