Baza: Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатов

Мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что с этой даты Роскомнадзор (РКН) начнет тотальную блокировку платформы на территории всей страны по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В связи с этим приложение Telegram не будет загружаться через мобильные сети и стационарные точки доступа в интернет. При этом РКН пока официально не подтверждал эту информацию.

Тем временем Роскомнадзор продолжает ограничивать работу Telegram в России. Причиной для этого служит несоблюдение мессенджером российского законодательства и отказ от устранения нарушений.

На фоне этого в ГД призвали изучить целесообразность действий РКН. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ставший автором соответствующего обращения, обратил внимание, что ограничение сервиса вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

