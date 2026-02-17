Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 11:35

Технологии
Главная / Новости /

Baza: Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля

Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля – СМИ

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатов

Мессенджер Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что с этой даты Роскомнадзор (РКН) начнет тотальную блокировку платформы на территории всей страны по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В связи с этим приложение Telegram не будет загружаться через мобильные сети и стационарные точки доступа в интернет. При этом РКН пока официально не подтверждал эту информацию.

Тем временем Роскомнадзор продолжает ограничивать работу Telegram в России. Причиной для этого служит несоблюдение мессенджером российского законодательства и отказ от устранения нарушений.

На фоне этого в ГД призвали изучить целесообразность действий РКН. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ставший автором соответствующего обращения, обратил внимание, что ограничение сервиса вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Читайте также


технологии

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика