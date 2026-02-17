Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:18

Происшествия

Мать погибшего в Охотском море подростка винит в его гибели Михаила Пичугина

Фото: телеграм-канал Kamchatka_life.ru

Мать 15-летнего Ильи Пичугина, погибшего в Охотском море, винит в его смерти Михаила Пичугина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

"Если он может по закону понести за убийство ребенка наказание, он должен его понести. <...> Ребенка уже нет в живых, они взяли ребенка на лодку", – сказала Пичугина.

По словам женщины, она обращалась в поисковые службы после пропажи родственников, но "получала отписки".

При этом свидетель по делу Пичугина Денис Клатик, который шел на соседней лодке до Шантар, назвал Пичугина опытным капитаном.

"Он как опытный капитан ведет лодку по небольшой волне очень правильно, лодка вся оснащена, все подготовлено, то есть все сделано, мотор закреплен соответствующим образом. Вся техническая часть – от и до", – приводит его слова РИА Новости.

Клатик отметил, что лодку, на которой находился Пичугин, можно подкачать в море только частично. Кроме того, у Пичугина были сотовые телефоны и навигатор, он был исправен.

Мужчина также рассказал, что они с женой и дочерью были на одной лодке, вторая лодка была из Москвы, третья лодка – Пичугиных. Все лодки поплыли на Шантарские острова.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и через Сахалинский залив планировали добраться до города Охи в Сахалинской области. Однако спустя время связь с судном пропала.

В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья. Выживший рассказал, что они умерли от истощения, а сам он потерял около 50 килограммов веса.

Позже Пичугин частично признал вину в смерти брата и племянника. Также он признает вину в подделке идентификационных номеров и внесении данных и в том, что нарушил предельную дальность выхода в море для маломерного судна.

Михаил Пичугин рассказал, как выживал во время дрейфа в Охотском море

судыпроисшествиярегионы

