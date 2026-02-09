Выживший после 2 месяцев дрейфа в Охотском море Пичугин частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в смерти брата и племянника, сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Использование заведомо подложного документа". Мужчина находится под подпиской о невыезде. Потерпевшими по данному делу признаны матери погибших.

По словам Пичугина, он признает вину в подделке идентификационных номеров и внесении данных, а также в том, что нарушил предельную дальность выхода в море для маломерного судна.

"Из-за меня погибли мои родственники", – подчеркнул он.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.