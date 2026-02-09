Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 12:32

Происшествия

Выживший после 2 месяцев дрейфа в Охотском море Пичугин частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин частично признал вину в смерти брата и племянника, сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Использование заведомо подложного документа". Мужчина находится под подпиской о невыезде. Потерпевшими по данному делу признаны матери погибших.

По словам Пичугина, он признает вину в подделке идентификационных номеров и внесении данных, а также в том, что нарушил предельную дальность выхода в море для маломерного судна.

"Из-за меня погибли мои родственники", – подчеркнул он.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика