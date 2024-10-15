Жена выжившего в Охотском море туриста рассказала, что еды на лодке было на 2 недели

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Жена мужчины, который на протяжении двух месяцев дрейфовал в Охотском море на лодке, сообщила РИА Новости, что еды и воды у него вместе с братом и его сыном хватало лишь на две недели.

При этом она предположила, что вес мог повлиять на то, что ее муж выжил. По ее словам, мужчина весил около 100 килограммов. Также женщина рассказала, что в путешествие должна была ехать их дочь, но она захотела домой.

"Очень сильно просилась домой, я ей купила билеты, она прилетела", – добавила супруга выжившего мужчины.

9 августа два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив, однако через некоторое время связь с судном была утеряна.

14 октября судно нашли в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В результате два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь. Пострадавший находится в шоковом состоянии.

По его словам, у их катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

