Более 30 человек погибли в результате крушения лодки в Ионическом море

Фото: guardiacostiera.gov.it

Крушение парусной лодки произошло в Ионическом море, в результате чего погибли 34 человека, восемь из которых являются детьми. Об этом сообщает газета Corriere della Calabria.

По ее данным, тела 14 мигрантов нашли у южного побережья Италии. Как рассказала одна из организаций, занимающаяся спасением, на борту судна были 66 человек, из них 26 детей. Они находились без помощи в открытом море несколько дней.

Кроме того, в международных водах Средиземного моря в проливе между Италией и Ливией нашли тела еще 10 человек. Они были на затопленной нижней палубе деревянного судна.

Ранее сообщалось, что около 350 пакистанцев могли погибнуть в результате катастрофы судна с нелегальными мигрантами, затонувшего в июне в Средиземном море у берегов Греции. На судне вместимостью 300 человек находились до 800 мигрантов, в том числе сотни граждан Пакистана.

До этого моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.