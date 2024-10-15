В Охотском море спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на катамаране

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Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования на катамаране в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 9 августа два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились на катамаране "Байкат" от мыса Перовского, в Хабаровском крае, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив, однако через некоторое время связь с судном была утеряна.

"14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь", – сообщили в ведомстве.

Пострадавший находится в шоковом состоянии, по его словам, у их катамарана заглох мотор, из-за чего он стал неуправляем. На данный момент мужчина находится на рыболовецком судне, его доставляют в Магадан.

Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

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