Один человек погиб при опрокидывании понтона с людьми на пруду в Санкт-Петербурге

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Один человек погиб и еще трое пострадали в результате опрокидывания понтона с 24 пассажирами на пруду в Екатерининском парке. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 6 июня на Большом пруду. По версии следствия, понтон во время разворота перевернулся. В результате региональный Следственный комитет РФ завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее во время эвакуации жителей села Полудни в Кинель-Черкасском районе Самарской области на другую сторону реки одна из лодок перевернулась из-за сильного паводка. В результате лодка столкнулась с деревом и опрокинулась, поэтому все люди упали в воду. Как утверждает свидетельница, всех удалось спасти и никто при этом не пострадал. Она также поблагодарила тех, кто надел на детей жилеты, за счет которых они не утонули.

