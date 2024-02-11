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Легковой автомобиль перевернулся на улице Сущевский Вал, движение в районе происшествия затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На ул. Сущевский Вал (в районе д. 3/5) водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнулся с отбойником и перевернулся на бок", – указано в сообщении.

Оперативные службы города уже работают на месте произошедшего, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Ранее два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.

До этого семилетний ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel.