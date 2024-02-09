Два человека погибли в результате ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Два человека погибли в результате автомобильной аварии на МКАД. Столичная Госавтоинспекция рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 23:55 в четверг, 8 февраля, в районе 60-го километра внешней стороны МКАД. Машина марки Hyundai совершила наезд на автомобилиста, который вышел из машины после небольшого ДТП, а затем транспортное средство столкнулось с автомобилем ГАЗ.

"В результате дорожной аварии 56-летний мужчина-пешеход скончался в карете скорой помощи на месте дорожной аварии, 33-летний водитель автомобиля Hyundai умер в больнице", – говорится в публикации.

Ранее семилетний ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. В Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel. Пострадавший мальчик находился в машине марки Geely.



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