06 февраля, 21:11Происшествия
Ребенок пострадал в ДТП на Каширском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе дома 108 водитель автомобиля DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel. В результате дорожной аварии пострадал семилетний пассажир автомобиля Geely", – говорится в публикации.
В настоящее время на месте случившегося работают специалисты. Она намерены выяснить все обстоятельства ДТП.
Ранее несколько грузовых и легковых автомобилей столкнулись на Московском малом кольце в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3.
По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали 5 человек, среди них – двое детей.
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