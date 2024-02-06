Ребенок пострадал в ДТП на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на Каширском шоссе на юге Москвы. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Каширском шоссе в районе дома 108 водитель автомобиля DAF совершил столкновение с автомобилями Geely и Opel. В результате дорожной аварии пострадал семилетний пассажир автомобиля Geely", – говорится в публикации.

В настоящее время на месте случившегося работают специалисты. Она намерены выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее несколько грузовых и легковых автомобилей столкнулись на Московском малом кольце в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3.

По данным столичной Госавтоинспекции, пострадали 5 человек, среди них – двое детей.



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