Три человека пострадали в результате ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель такси и два его пассажира пострадали при столкновении с автомобилем Mercedes на Коммунарском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома 28. По данным ГИБДД, Mercedes проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с автомобилем такси.

"По предварительным данным, пострадали водитель такси и два его пассажира – один из них 14-летний мальчик. Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали", – говорится в сообщении.

На территории аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливают все обстоятельства инцидента.

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