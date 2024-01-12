Один человек погиб в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в 18:41 по московскому времени на 3-м километре кстовской объездной дороги Нижегородской области.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие: столкновение грузового автомобиля с автобусом "ПАЗ", перевозившего рабочих ООО "Каркас монолит", – говорится в сообщении.

Еще 10 человек, находившиеся в момент аварии в транспортном средстве, получили травмы.

До этого два человека пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. О погибших не сообщалось.



Несколько машин столкнулись на МСД в районе Лосиноостровской улицы