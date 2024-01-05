Два человека пострадали в массовом ДТП в Ивановской области

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Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса, большегруза, маршрутки и двух легковых автомобилей в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.

Уточняется, что масштабная авария случилась на выезде из Иванова на ярославской трассе. Уточняется, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом. В автобус врезался следовавший за ним автомобиль Kia Ceed, а в иномарку – ехавшая за ней маршрутка Иваново – Ярославль. Водитель следовавшей во встречном направлении Toyota Venza попытался объехать место аварии, но автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

По предварительным данным, травмы получили два человека. Пассажир маршрутки получил ушиб колена и сотрясение головного мозга, и пассажирка легковушки – ушибленную рану лба.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии. Водитель автобуса, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии два человека погибли, еще десять получили различные травмы.

До этого подросток пострадал в аварии с участием такси и минивэна на западе Москвы. На перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и "Хендэ Гранд Старекс".