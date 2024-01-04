Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

ДТП с участием автобуса произошло на 152-м километре трассы Чебоксары – Сурское в Порецком округе Чувашской республики. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Уточняется, что водитель автобуса, направлявшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии два человека погибли, еще десять получили различные травмы.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и прочих экстренных служб. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца в Москве произошло столкновение такси и автомобиля Hyundai. В результате дорожной аварии пострадал 16-летний пассажир иномарки.

До этого водитель микроавтобуса Ford сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Уточнялось, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

Подросток пострадал при столкновении двух автомобилей на западе Москвы