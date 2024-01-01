Герой России Бушмелев разбился в ДТП на свердловской трассе 30 декабря

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Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП на трассе в Свердловской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону сообщает ТАСС.

Авария произошла 30 декабря на 174-м км автодороги Екатеринбург – Серов.

"Мы подтверждаем, что Герой России [Евгений Бушмелев] погиб", – заявили в пресс-службе.

Сообщается, что ДТП произошло, когда водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона столкнулся с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. Оба водителя погибли на месте, три пассажира ВАЗ пострадали и были доставлены в больницу.

Звание Героя России ефрейтор Бушмелев получил за "мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе". Указ о его награждении был подписан президентом России 30 декабря 1999 года.

Ранее водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. Трагедия произошла около города Камышлов. Девочка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

До этого сообщалось, что на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Предварительно, водитель автобуса врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, еще пять пассажиров получили травмы.