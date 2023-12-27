Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале

Фото: телеграм-канал "ГИБДД Свердловской области"

Рейсовый автобус и грузовая машина столкнулись на 154-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Об этом сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

"На 154 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Нижнетагильского района произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля", – указано в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса, в салоне которого находились 15 пассажиров, допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, еще 5 пассажиров пострадали.

На месте происшествия работают правоохранители, медики и МЧС, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в районе дома 19 на Ленинградском шоссе легковушка Lamborghini Urus сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. По данным ГУ МВД России по Москве, пострадал мужчина. Он от полученных травм скончался.

До этого на Новорижском шоссе в Москве столкнулись 12 машин, два человека пострадали.



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