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23 декабря, 16:42

Происшествия

Два человека пострадали в ДТП под Ярославлем с участием автобуса, перевозившего детей

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Авария с участием автобуса, перевозившего 20 детей, случилась в районе деревни Филимонова Ростовского района Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УМВД России по региону.

Сообщается, что в результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, водитель автобуса съехал в кювет. В салоне находились 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее микроавтобус сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на севере Москвы. За рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

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