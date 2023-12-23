Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

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ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло на трассе в Ростовской области. В результате аварии погибли четыре человека, еще 14 пострадали, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Ведомство уточнило, что ДТП случилось в Кагальницком районе региона.

По данным Минздрава, состояние 11 человек оценивается как средней степени тяжести. Трое пострадавших получили помощь амбулаторно.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Всех пострадавших доставили в больницы.

До этого водитель грузового автомобиля MAN сбил двоих человек на Мичуринском проспекте. Один из них погиб, а второго госпитализировали. Пешеходы пересекали проезжую часть в нескольких метрах от перехода.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей