Грузовик насмерть сбил человека на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель грузового автомобиля MAN сбил двоих человек на Мичуринском проспекте, один из них погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что двое людей пересекали проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

"Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Днем ранее на внутренней стороне 41-го километра МКАД произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Данные о возможных пострадавших, а также об обстоятельствах инцидента устанавливаются.

До этого стало известно о ДТП на Открытом шоссе в Москве, три человека получили травмы. Водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и наехал на троих пешеходов, стоящих на тротуаре.

Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД