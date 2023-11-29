29 ноября, 10:11Происшествия
Грузовик насмерть сбил человека на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Водитель грузового автомобиля MAN сбил двоих человек на Мичуринском проспекте, один из них погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что двое людей пересекали проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.
"Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.
Днем ранее на внутренней стороне 41-го километра МКАД произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Данные о возможных пострадавших, а также об обстоятельствах инцидента устанавливаются.
До этого стало известно о ДТП на Открытом шоссе в Москве, три человека получили травмы. Водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и наехал на троих пешеходов, стоящих на тротуаре.
Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД