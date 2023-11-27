Несколько машин столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что на территории ДТП движение затруднено, оно осуществляется по трем полосам из пяти.

Ранее стало известно, что на Открытом шоссе в Москве пострадали три человека в результате аварии. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, девушка за рулем BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, которые стояли в тот момент на тротуаре.