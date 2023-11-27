27 ноября, 14:48Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на МКАД
Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"
Один человек погиб в результате автоаварии аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.
По предварительной информации, столкновение трех транспортных средств произошло на 11-м километре внешней стороны МКАД. Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм.
Отмечается, что оперативники, следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее несколько машин столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД. Уточнялось, что движение на территории ДТП затруднено, оно осуществляется по трем полосам из пяти.
До этого на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом мужчину. В столичной прокуратуре отметили, что от полученных травм он скончался.
Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД
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