Один человек погиб в результате аварии на МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Один человек погиб в результате автоаварии аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

По предварительной информации, столкновение трех транспортных средств произошло на 11-м километре внешней стороны МКАД. Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм.

Отмечается, что оперативники, следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее несколько машин столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД. Уточнялось, что движение на территории ДТП затруднено, оно осуществляется по трем полосам из пяти.

До этого на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом мужчину. В столичной прокуратуре отметили, что от полученных травм он скончался.

Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД