Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Туве увеличилось до 9 человек

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Число пострадавших при столкновении школьного автобуса и легковой машины на автомобильной дороге Кызыл – Эрзин в Туве выросло до 9 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции МВД по республике.

По предварительным данным, в салоне автобуса были 19 человек, включая водителя, 17 детей и сопровождающего.

"Транспортное средство направлялось в сторону левобережных дач Кызыла, чтобы развезти детей по домам", – отметило ведомство.

В результате аварии госпитализировали пять детей, одного взрослого и водителя легкового автомобиля.

Госавтоинспекция добавила, что водитель автобуса не предоставил преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю, из-за чего произошло столкновение.

До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек. По предварительной информации, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Всех пострадавших доставили в медучреждения.

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