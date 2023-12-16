Грузовик "Урал" с 27 пассажирами слетел в кювет в Забайкалье, один человек погиб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик "Урал" с 27 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в 22 километрах от поселка Новая Чара Каларского района Забайкалья. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает РИА Новости.

"В ночное время 16 декабря в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 22 километрах от поселка Новая Чара. Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства", – указано в сообщении.

В автомобиле находились 27 человек. Сообщается, что один из пассажиров скончался на месте аварии. Прибывшие на место врачи осмотрели остальных пассажиров, после чего семь человек были госпитализированы.

Ранее, 10 декабря, на участке трассы в Лискинском районе Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, где были 43 ребенка. Пострадали два человека. А 4 декабря в этом же регионе человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон". Там столкнулись фура и колонна Росгвардии.

Фуру занесло на 40-м км МКАД