Микроавтобус сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения", – уточнили в пресс-службе.

Также в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно", прокомментировав известие, напомнили родителям об обязанности следить за своими детьми на дороге.

Также взрослые должны напоминать им о том, что переходить дорогу можно на "зеленый" сигнал светофора, либо по нерегулируемому переходу, но убедившись в том, что все автомобили остановились, напомнили в Дептрансе.

Ранее столичная Госавтоинспекция рассказала, что на северо-востоке Москвы произошло смертельное ДТП. Грузовик наехал на пешехода, который переходил 1-ю Останкинскую улицу по переходу. От полученных травм он скончался.

До этого другой пешеход погиб на Дмитровском шоссе. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, однако на нее наехал автомобиль "Мерседес", уточняли в Госавтоинспекции.

Автомобиль сбил троих пешеходов на северо-востоке Москвы