Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пешеход погиб в результате наезда грузового автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло на 1-й Останкинской улице. Водитель грузовика наехал на пешехода, переходящего дорогу по переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, в данный момент они устанавливают обстоятельства произошедшего, уточнили в сообщении.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Всех пострадавших доставили в больницы.

До этого водитель грузового автомобиля MAN сбил двоих человек на Мичуринском проспекте. Один из них погиб, а второго госпитализировали. Пешеходы пересекали проезжую часть в нескольких метрах от перехода.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей