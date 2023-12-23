На Новорижском шоссе в Москве столкнулись 12 машин, два человека пострадали

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Два человека пострадали в нескольких ДТП на Новорижском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, в результате нескольких ДТП на Новорижском шоссе пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что на Новорижском шоссе в направлении области (дом 1А по Мякининскому шоссе) произошло несколько мелких ДТП. Движение в районе происшествия затруднено. В Дептрансе призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

До этого на 27-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Московский, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В связи с аварией движение на данном участке дороги было затруднено.