02:28Происшествия
На Киевском шоссе столкнулись легковое авто и грузовик, движение затруднено
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На 27-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Московский, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.
Оперативные службы Москвы уже работают на месте происшествия, они устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.
В связи с аварией движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что женщина сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской.
До этого в Москве привлекли к административной ответственности автомобилиста, совершившего наезд на подземный переход на Бутырской улице. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, которая затем сама обратилась за помощью в больницу.
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
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