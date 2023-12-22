На Киевском шоссе столкнулись легковое авто и грузовик, движение затруднено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 27-м километре Киевского шоссе, в районе поселения Московский, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Оперативные службы Москвы уже работают на месте происшествия, они устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В связи с аварией движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что женщина сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской.

До этого в Москве привлекли к административной ответственности автомобилиста, совершившего наезд на подземный переход на Бутырской улице. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, которая затем сама обратилась за помощью в больницу.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей