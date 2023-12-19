Названы самые аварийные автомобили в РФ

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Чаще всего аварии на дорогах России случались с автомобилями Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.

Уточняется, что самые аварийными моделями в 2023 году стали Lada Granta (4%), Hyundai Solaris (3%), Lada Priora (2%), Lada Kalina (1,6%) и Toyota Corolla (1,5%).

В число наиболее аварийных марок машин вошли:

Lada – 19% от общего числа ДТП;

Toyota – 8%;

Hyundai – 7%;

Kia – 6%;

Renault – 5%.

Среди премиальных марок лидером по числу аварий стал Mercedes-Benz – 1,5%.

Больше всего дорожных происшествий по итогам 2023 года случилось в Москве. Следом идут Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, Башкирия.

Меньше всего ДТП зафиксировано в Омской и Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, чаще всего участниками автомобильных аварий становились россияне в возрасте 35–40 лет. Среди молодежи доля виновников аварий увеличилась на 2% – с 25 до 27%.

Ранее сообщалось, что в течение первых девяти месяцев 2023 года автомобили Lada становились непригодными для езды после ДТП в 22% случаях. На втором месте оказалась марка Toyota – 7%.

Кроме того, чаще всего жертвами угонов в этом году стали владельцы автомобилей марки Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Больше всего угоняли модели Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta.

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