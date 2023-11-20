Автоэксперт рассказал, как понять, что машина заинтересовала угонщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автоугонщики часто заранее готовят автомобили к угону при помощи установки радиомаячков, рассказал в беседе с "Газетой.ру" руководитель лаборатории "Авторская защита от угона" Андрей Кондрашов.

По его словам, блокатор сигнала охранной системы могут установить на автомойке или в сервисе. Также воры могут глушить сигнализацию на парковке у торговых центров, заявил он.



"Их задача – заставить владельца закрыть автомобиль ключом, чтобы тревога не сработала", – объяснил эксперт.

Владелец машины думает, что брелок разрядился, и идет в магазин для замены элемента питания. В этот момент и происходит угон автомобиля. Также злоумышленники могут устанавливать GPS-маяки для слежения за авто.

"Маяки ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса", – подчеркнул Кондрашов.

Однако без специального оборудования обнаружить такое устройство почти невозможно, заключил эксперт в области защиты от автоугона.

Принципы, по которым злоумышленники угоняют автомобили, не меняются годами, считает автоэксперт Максим Егоров. Чаще всего воруют те машины, которые легко перепродать, либо чьи запчасти обладают хорошей ликвидностью, сказал он.

В топ самых угоняемых машин входит транспорт премиум-класса – Land Cruiser, Toyota Camry, BMW X5, Audi Q7, сказал эксперт. Однако использование новых технологий безопасности привело к сокращению случаев угонов автомобилей в столице в десятки раз, отметил Сергей Собянин.

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