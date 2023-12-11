Названы наиболее угоняемые автомобили в России

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В России чаще всего жертвами угонов по итогам 2023 года становились владельцы автомобилей марки Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Отмечается, что больше всего угоняли модели Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta. В сегменте премиальных автомобилей – Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских транспортных средств – Chery Tiggo и Exeed TXL.

Чаще всего случаи угона фиксировали в Москве, на нее приходится 51%. Второе место занимает Самарская область – 7% от общего количества краж машин.

Кроме того, чаще всего жертвами угонщиков становились корпоративные автопарки – 47% происшествий. Среди физических лиц от действий угонщиков преимущественно страдали женщины – 22%.

В исследовании говорится, что число угонов в РФ за этот год выросло почти на 15%, а чаще всего машины угоняли в феврале, мае, августе и сентябре.

Ранее автоэксперт Максим Егоров рассказал, что принципы, по которым злоумышленники угоняют автомобили, не меняются годами. По его словам, чаще всего воруют те машины, которые легко перепродать либо чьи запчасти обладают хорошей ликвидностью.

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