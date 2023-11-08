Собянин заявил, что новые технологии позволили сократить число угонов машин в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Использование новых технологий безопасности привело к сокращению случаев угонов автомобилей в столице в десятки раз, отметил Сергей Собянин в рамках дискуссии об искусственном интеллекте на форуме Finopolis.

"Системы безопасности позволили в десятки раз уменьшить грабежи квартир и угон машин в Москве и кратно уменьшить аварийность и смертность на дорогах. И это, конечно, уже большой вклад новых технологий", – подчеркнул мэр.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что камеры на дорогах столицы стали фиксировать непристегнутых пассажиров. Так, было установлено 206 комплексов с нейросетью, которые начали вычислять нарушителей. В случае обнаружения непристегнутого пассажира собственника транспортного средства обяжут выплатить штраф (1 000 рублей).

До этого в городе установили около 500 камер с искусственным интеллектом, которые способны выявлять на дороге водителей с непристегнутым ремнем.



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