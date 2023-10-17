В Москве намерены вычислять нарушающих ПДД самокатчиков с помощью камер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные власти прорабатывают вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Дептранс Москвы.

Так в ведомстве ответили на запрос первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Идентификация пользователей нужна, чтобы обеспечить автоматическую фотовидеофиксацию нарушений. Помимо электросамокатов, к таким средствам относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса.

По мнению эксперта по камерам видеофиксации Григория Шухмана, один вариант – идентифицировать по лицу, биометрии. При этом он заметил, что на самокатах часто ездят в масках, шлемах, и распознать нарушителя будет проблемой. Кроме того, считать лицо на скорости сложнее. Второй вариант идентификации – по самому СИМ, однако номера, которые ставят на автомобили или мотоциклы, чтобы их идентифицировать, слишком большие для самоката.

Эксперт считает, что существующие камеры пока не смогут поймать самокатчиков, нарушающих правила, для этого придется серьезно поработать с самими камерами, тем более на тротуарах камер нет. По этой причине, по мнению Шухман, самый надежный способ приструнить любителей погонять в толпе людей – привлечь к этой работе сотрудников ДПС.

По мнению же Буцкой, чтобы защитить пешеходов от рассекающих с огромной скоростью самокатчиков, этого будет недостаточно. В связи с этим она обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность сделать самокаты шумными и ограничить их скорость на тротуарах 5–7 километрами в час.

В местах, где нет велосипедной дорожки и нет возможности ехать по обочине или правому краю проезжей части, можно ехать по тротуару или пешеходной дорожке. Также запрещено ездить вдвоем или пьяными. Контролировать, чтобы участники движения соблюдали правила, должны органы ГИБДД.

Компании, которые сдают электросамокаты в аренду, обязаны ограничить их скорость 25 километрами в час. Надо, чтобы на самокатах были исправные тормоза, звуковые сигналы и светоотражатели по бокам. Также в Москве делают "медленные зоны", где скорость движения не больше 5–15 километров в час.

С начала осени 11 детей-пешеходов пострадали в Москве по вине взрослых электросамокатчиков.

В столичной Госавтоинспекции напомнили тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать ПДД. Строгое следование установленным правилам помогает избежать аварийных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.



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