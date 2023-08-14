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Электросамокатчик сбил в Краснодаре девушку с ребенком
На кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как самокатчик на пешеходном переходе сбивает женщину, которая держит в руках ребенка. Он помог девушке подняться, а после продолжил движение. Пользователи Сети утверждают, что женщина и ребенок получили травмы.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Правоохранители организовали необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности самокатчика.
Ранее стало известно, что прокуратура Москвы направила в суд дело молодого человека, который на электросамокате сбил ребенка на востоке города.
Пострадавшая девочка гуляла вместе с бабушкой, когда в нее на полном ходу врезался молодой человек. В результате этого девочка упала на асфальт, ее госпитализировали с переломом черепа.
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