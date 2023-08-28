Полиция задержала курьера, сбившего на самокате ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Правоохранители задержали водителя самоката, который сбил шестилетнего ребенка в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В результате расследования сотрудниками полиции была установлена личность 28-летнего мужчины. Его доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Между тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе проверки по факту травмирования ребенка, которому потребовалась медицинская помощь.

"Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении телеграм-канала СК.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что курьер на самокате врезался в шестилетнего мальчика на юго-западе Москвы. По словам матери ребенка, после происшествия мужчина остановился, поправил рюкзак и уехал. Зюзинская межрайонная прокуратура координировала работу правоохранительных органов.

Мужчина на самокате сбил прохожую на Городецкой улице в Москве