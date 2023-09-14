В Москве 11 детей получили травмы по вине электросамокатчиков с начала осени

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С начала осени 11 детей-пешеходов пострадали в Москве по вине взрослых электросамокатчиков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Ведомство напомнило тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать ПДД.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте бдительны при передвижении на электросамокатах. Помните, что на тротуаре приоритет у пешехода", – говорится в публикации.

Строгое следование установленным правилам помогает избежать аварийных ситуаций, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее депутаты комитета Госдумы по транспорту и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложили ввести для самокатчиков госномера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ.

Парламентарии обратили внимание, что в прошлом году количество ДТП с их участием выросло на 40%, а за первые шесть месяцев этого года число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших – на 183,2%.



Одиннадцать детей получили травмы по вине электросамокатчиков в Москве